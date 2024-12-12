В Королеве многоквартирный дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Королеве завершилось строительство жилой части многоквартирного дома «Мегалит», который расположен на пересечении ул. Калинина и ул. Циолковского. Сейчас дом готовится к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Возведение здания, которое ранее называлось «Олимп», было остановлено еще в 2005 году. В 2015 году работу по данному проекту приняла на себя корпорация «Мегалит».

Благодаря совместной работе главы Королева Игоря Трифонова с министерством жилищной политики Московской области, поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и депутата Госдумы Сергея Пахомова, были оформлены разрешительные документы для завершения строительства объекта, и в 2022 году начались активные работы на площадке.

Помимо жилой части здесь предусмотрен подземный паркинг и многофункциональный комплекс, где, в том числе, планируют расположить крупный детский развлекательный центр. Нежилую часть здания планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.