В Королеве капитально отремонтируют водопроводные линии старше 40 лет

В этом году в Королеве проходит большая работа по обновлению сетей. Рабочие уже приступили к капитальному ремонту водопроводных линий, срок эксплуатации которых превысил уже 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый водовод обеспечивает водой 6,5 тыс. жителей мкр. Юбилейный и является единственным источником для котельной № 2, которая обслуживает 35 МКД и 8 социальных объектов.

Второй — линия закольцовки водоснабжения для 7 тыс. жителей и котельной «Альфа-Лаваль», которая обеспечивает теплом 94 дома и 11 объектов социальной сферы. Помимо замены труб, обновляем и оборудование всех водопроводных камер.

Третий — водовод до питающей камеры котельной «Самаровка», он питает 60 тыс. жителей, 155 многоквартирных домов и 69 объектов социальной сферы. (Именно здесь вчера произошло повреждение трубы).

Два года назад благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в Королеве была запущена масштабная программа по модернизации систем ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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