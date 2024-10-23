В Королеве готовится к открытию стадион «Чайка»

В рамках госпрограммы завершается капремонт стадиона «Чайка» на улице М. Тихонравова, дом № 15а городского округа Королев. Общая строительная готовность объекта составляет 96%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке 31 человек. Строители завершают все электромонтажные работы, ожидают поставку мебели и спортивного оборудования», — уточняется в сообщении.

Стадион вместимостью 1524 человека основан в 1957 году. Общая площадь объекта — 17 534,8 кв. метров. Инфраструктура стадиона «Чайка» соответствует всем необходимым требованиям для спортивных объектов, и включает в себя: несколько раздевалок с санитарно-техническим и методическим оборудованием, душ, туалет, медкабинет и дежурного врача, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой, многофункциональный радиоузел, электрическое табло, систему освещения и автостоянку.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в начале ноября 2024 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.