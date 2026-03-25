В Королеве достраивают поликлинику на улице Циолковского

Строительство новой поликлиники для взрослых и детей завершается в Королеве на улице Циолковского. Рабочие ведут отделку помещений и благоустраивают территорию, открытие медучреждения запланировано на конец 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные строительные работы в здании завершены. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке задействованы 220 человек, они обеспечены необходимой техникой и материалами. В помещения уже завозят мебель и современное медицинское оборудование, в ближайшее время поступят компьютерный томограф и рентген-аппарат.

Поликлиника рассчитана на 1 тыс. посещений в смену. Медучреждение сможет принимать 600 взрослых и 300 детей, еще 100 человек — в травмпункте. В составе объекта предусмотрены дневные стационары и основные отделения, включая терапию, хирургию, физиотерапию, неотложную помощь, центр здоровья и онкологическую службу.

Для удобства пациентов в здании установят восемь лифтов. Поликлинику оснастят аппаратами КТ, МРТ, УЗИ и рентгеном. Открытие запланировано на конец текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.