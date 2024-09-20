В Кореневской школе Люберец проведут капремонт

В Кореневской школе № 59 запланировано проведение капитального ремонта. Вместе с координатором проекта «Единой России» «Новая школа» Лидией Антоновой и директором учебного учреждения Светланой Абузяровой председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий обсудил перечень предстоящих работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Кореневская школа ведет свою историю с 1931 года. Существующее здание построено в 1968-м. В 2025 году здесь в рамках госпрограммы запланирован капитальный ремонт, его проведут за счет средств бюджета Московской области», — рассказал Владимир Ружицкий.

Согласно проекту, в школе проведут кровельные и фасадные работы, полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также обновят входные группы, закупят новую мебель и современное учебное оборудование.

Работы планируется завершить к началу 2025–2026 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.