В Коломне завершили капремонт центра детского творчества

сегодня в 12:51

В городском округе Коломна завершился капитальный ремонт центра детского творчества на улице Девичье Поле, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Коломне завершили капитальный ремонт центра детского творчества, расположенного по адресу: улица Девичье Поле, дом 7. Работы проводились в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствуют задачам национального проекта «Семья».

В здании полностью обновили инженерные сети, системы связи и коммуникации, завершили монтаж оборудования. Сейчас проводится финальная уборка помещений и установка специализированной мебели.

Двухэтажное здание площадью почти 2 тысячи квадратных метров построено в 1980 году. В ходе ремонта строители заменили кровлю, утеплили фасад, обновили окна и двери, а также отремонтировали все внутренние помещения.

Особое внимание уделили созданию комфортных условий для занятий творчеством и отдыха детей. Открытие обновленного Центра детского творчества станет важным событием для жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.