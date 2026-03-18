В Коломне завершили капремонт центра детского творчества

сегодня в 18:50

Капитальный ремонт центра детского творчества в микрорайоне Колычево завершили в Коломне. Летом учреждение примет около 1500 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В двухэтажном здании площадью более 2000 квадратных метров, построенном в 1980 году, полностью обновили внутренние помещения. Рабочие заменили крышу, окна, двери и полы, установили подвесные потолки и современное освещение, модернизировали систему вентиляции и инженерные коммуникации.

Наружные стены дополнительно утеплили, фасад привели в порядок. Сейчас специалисты собирают мебель в учебных кабинетах, устанавливают технику и оборудование для занятий.

После схода снега на прилегающей территории проведут благоустройство. В обновленном центре откроют более 20 учебных кабинетов, где смогут заниматься с комфортом около 1500 детей со всего муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.