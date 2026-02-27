В Коломне завершат строительство цеха сухих смесей к апрелю 2026

Новый производственный цех по выпуску сухих смесей строят в городском округе Коломна, готовность объекта достигла 97%. Завершить работы планируют к 1 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства нового производственного цеха в городском округе Коломна. По итогам выездной инспекции общая строительная готовность объекта составила 97%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.