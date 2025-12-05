В Коломне завершат капитальный ремонт центра детского творчества

В городском округе Коломна завершается капитальный ремонт Центра детского творчества, расположенного на улице Девичье поле, 7. Работы проводятся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Семья».

Здание Центра, построенное в 1980 году, занимает почти 2 тысячи квадратных метров. После завершения ремонта здесь смогут заниматься более полутора тысяч детей.

В настоящее время строители завершают монтаж вентилируемого фасада, ведут внутренние отделочные работы, устанавливают двери и благоустраивают прилегающую территорию. Поставка новой мебели и оборудования начнется в ближайшее время и будет проходить параллельно с финальными отделочными работами.

Окончание всех работ на объекте запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.