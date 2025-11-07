В Коломне завершаются работы по капитальному ремонту в центре детского творчества

В городском округе Коломна, на улице Девичье поле, 7, близится к завершению капитальный ремонт Центра детского творчества. На сегодняшний день работы завершены более чем на 80%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Капремонт проводится в рамках государственной программы за счет средств бюджета.

В ходе капитального ремонта выполняются внутренние отделочные работы, установка дверей, монтаж системы отопления. Завершается устройство вентилируемого фасада.

Общая площадь двухэтажного здания, 1980 года постройки — почти 2 тысячи квадратных метров. По проекту капремонта в здании проводятся кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Благоустраивается прилегающая территория. Учреждение образования оснастят новой мебелью и оборудованием.

Завершить все работы на объекте планируется в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.