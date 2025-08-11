В Коломне завершается капитальный ремонт школы № 14

Глава городского округа Александр Гречищев посетил школу № 14, в которой ведется капитальный ремонт по президентскому проекту «Молодежь и дети». Готовность объекта уже более 90%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие заканчивают благоустройство территории, обустраивают площадку перед главным входом, завершают монтаж потолков и подключают освещение.

В столовой и пищеблоке уже завершены отделочные работы: установлены декоративные панели, видеонаблюдение и система оповещения. Завершается монтаж потолков в спортивном зале, совсем скоро здесь начнут устанавливать спортинвентарь.

«Школа № 14 — один из крупнейших образовательных объектов нашего округа. Почти 1400 учеников этой школы в новом учебном году будут учиться в комфортных и современных условиях. Нам важно, чтобы каждый ребенок получал качественное образование. Ведь именно от обстановки, в которой проходят занятия, во многом зависят успеваемость, мотивация и заинтересованность ребенка в учебе. Модернизация учебных заведений позволяет нам давать детям возможность реализовать свой потенциал, формировать навыки, необходимые для будущей жизни и успешной карьеры», — отметил Александр Гречищев.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.