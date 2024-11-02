В Коломне застраивают микрорайон «Подлипки-город»

Очередной жилой дом ввел в эксплуатацию застройщик в коломенских Подлипках, сообщили в пресс-службе округа.

Квартиры в доме уже распроданы, 51 семья готовится к новоселью. Придворовую территорию заранее благоустроили: здесь есть парковки, детские и спортивные площадки и тротуары.

Проект жилого комплекса предусматривает более 40 малоэтажных домов с уникальной концепцией инфраструктуры «город в городе». Все социальные объекты строятся в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.



«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.