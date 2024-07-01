сегодня в 15:06

В Коломне выдали разрешение на реставрацию объекта культурного наследия

Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 1810-е гг.» по адресу: Московская область, г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Посадская, д. 40. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выданного разрешения планируется проведение комплекса работ по реставрации здания и работ по приспособлению к современному использованию.

Архитектурные формы классицизма, характерные для 1800-х гг., свидетельствуют об использовании при строительстве одного из образцовых проектов, помещенных в «Собрании фасадов» 1809 г.

Нарядная архитектура отличается разнообразием декоративных мотивов. Боковые креповки стен с арочными нишами, полочки и сандрики над верхними окнами намечают их главную и второстепенные оси, подчеркивая симметрию композиции. Горизонтальные членения рустованного нижнего этажа поддержаны междуэтажными поясками и широким антаблементом с модульонами под карнизной плитой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.