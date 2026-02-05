В Коломне строят детский сад на 125 мест на улице Калинина

В городском округе Коломна на улице Калинина продолжается строительство детского сада на 125 мест. Открытие учреждения запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В г. Озеры городского округа Коломна ведется строительство двухэтажного детского сада на 125 мест. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

В настоящее время специалисты занимаются устройством арматурного каркаса, гидроизоляцией и вывозом грунта. В здании площадью 2,4 тыс. кв. м разместят шесть групп для детей от полутора до семи лет, музыкальный и физкультурный залы, помещения для медицинских нужд, пищеблок полного цикла, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроят групповые площадки с теневыми навесами, игровые и спортивные комплексы, проезды и тротуары. Также предусмотрено комплексное озеленение территории. Открытие детского сада намечено на 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.