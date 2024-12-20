В Коломне снесли два аварийных жилых дома

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в поселке Осенка были выявлены и демонтированы два аварийных строения — жилой дом № 1 и 2, на улице Железнодорожная, сообщает пресс-служба ведомства.

«Одноэтажные многоквартирные жилые дома площадью 300 квадратных метров и 165 квадратных метров соответственно, были построены в 1939 году. Основные элементы строений были частично разрушены. В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации, здания были признаны аварийными. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были проведены необходимые мероприятия по расселению жилых помещений. Общее количество квартир составило — 10. Далее аварийные здания были включены в перечень объектов для ликвидации и демонтированы в текущем месяце», — ­рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент территория освобождена от аварийных построек и расчищена от строительного мусора.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 313 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 199 объектов, что составляет порядка 64% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.