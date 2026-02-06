В Коломне проверили строительство нового корпуса школы №14

сегодня в 19:07

В Коломне продолжается строительство нового корпуса-пристроя к школе №14. Четырехэтажное здание площадью около 6000 квадратных метров готово более чем на 30 процентов.

Александр Гречищев отметил, что школа №14 является самой крупной в городе — в ней учатся 1 500 детей, из которых более 400 посещают занятия во вторую смену. Новый корпус позволит решить проблему второй смены.

В пристрое планируется разместить 26 кабинетов для старших классов, 10 специализированных лабораторий, мастерские по слесарному и столярному делу, кабинеты кулинарии и шитья, а также спортивный зал.

Начальник управления образования Янина Щеглова подчеркнула, что школа известна успехами в олимпиадах по химии и биологии. По ее словам, новые современные кабинеты естественно-научного цикла и лаборатории позволят повысить уровень инженерного и технического образования.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.