В Коломне продолжается строительство нового учебного корпуса для школы № 14

Новый школьный корпус на улице Шилова будет рассчитан на 400 учеников. Подрядчик ведет монолитные работы по возведению здания, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«На объекте задействованы 40 рабочих и 3 единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций блоков здания школы, гидроизоляция стен технического этажа», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Четырехэтажное учебное здание построят с учетом современных стандартов и потребностей учащихся. В нем разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты. В новой школе будет оборудован многофункциональный зал для мероприятий, где будут проводиться концерты, мастер-классы и собрания. Также предусмотрена медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий, спортивный зал для уроков физкультуры. Во дворе школы планируется обустроить спортивную зону с современным стадионом и площадками для баскетбола, волейбола и выполнения норм ГТО.

На территории учебного заведения также будут созданы зоны для активного и тихого отдыха, площадки для проведения мероприятий и многое другое, что сделает школу не только местом для обучения, но и центром активности для детей и их семей.

С существующим корпусом новое здание свяжет теплый переход.

Благодаря программе капремонта, в 2025 году было обновлено основное здание школы № 14. После ввода нового корпуса в центре Коломны появится современный образовательный комплекс для более 1,5 тысяч учеников.

Завершить все работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.