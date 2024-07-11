В Коломне продолжается капремонт главного стационарного корпуса больницы

В Коломне в Озерах продолжаются работы по капитальному ремонту главного стационарного корпуса больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе ремонта здание будет приведено к утвержденному «стандарту стационара», включающему палаты комфортного пребывания с размещением 2-4 человек с отдельным санузлом, системой «Триаж» в приемном отделении, диагностическим блоком и современными операционными.

«На первом этаже здания планируется разместить приемное отделение с раздельными входами для плановой и экстренной госпитализации, открыть диагностическую палату для проведения расширенной первичной диагностики с целью определения обоснованности госпитализации и профиля заболевания. Также на первом этаже будет расположен кабинет травматологии и ортопедии, в котором пациентам смогут оказать всю необходимую экстренную и неотложную помощь по профилю «Травматология», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

В диагностическом блоке будет осуществляться проведение ультразвуковых исследований, гастро и колоноскопии, ЭХО-КГ, ЭЭГ, миографии, оценки функции внешнего дыхания, холтеровского мониторирования и суточного мониторирования артериального давления.

«На втором этаже корпуса откроется гериатрическое отделение на 25 коек, в котором будут проходить лечение жители округа в возрасте старше 60 лет. Медицинская помощь в таком отделении будет оказываться сразу по нескольким направлениям — неврологии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, терапии. Здесь же разместится физиотерапевтическое отделение. На третьем этаже расположится акушерско-гинекологический блок с родильным отделением, палатами патологии беременности и гинекологии. На четвертом этаже разместится хирургический блок для оказания круглосуточной хирургической помощи. На пятом этаже планируется оперблок на две операционных с отделением анестезиологии и реанимации», — пояснил главный врач медучреждения.

Митин подчеркнул, что после завершения ремонта в корпусе установят новое оборудование, чтобы пациенты смогли получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях с использованием самых современных технологий.

Работы по капитальному ремонту планируется завершить осенью 2025 года, после чего лечебный корпус возобновит работу в условиях, соответствующих всем современным требованиям, которые предъявляются к объектам здравоохранения в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.