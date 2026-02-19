В Коломне поставили на кадастр дом в ЖК Подлипки-Город

Многоквартирный дом в жилом комплексе «Подлипки-Город» в Коломне поставили на кадастровый учет. Дольщики получили возможность оформить право собственности и зарегистрироваться по месту жительства, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дом расположен по адресу: Московская область, г. о. Коломна, ул. Захарова, д. 16. Кадастровый номер объекта — 50:57:0080704:1979. Постановка на учет стала возможной благодаря совместной работе министерства жилищной политики региона и управления Росреестра по Московской области.

Трехэтажный двухсекционный монолитно-кирпичный дом общей площадью более 2 тыс. кв. м рассчитан на 30 квартир различных планировок. В подъездах предусмотрены помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря. Во дворе оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

ЖК «Подлипки-Город» включает более 45 малоэтажных домов. В рамках проекта планируется строительство многофункционального центра, создание прогулочных зон и дополнительных мест для отдыха жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.