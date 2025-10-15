В Коломне появится воспитательно-образовательный комплекс с школой и детсадом

На улице Добролюбова в городском округе Коломна будет построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий детский сад на 200 детей и школу на 1100 учеников. В настоящее время определен подрядчик проектирования и строительства образовательного комплекса, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Строительство объекта будет осуществлено в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Строительством объекта займется ООО «Воздвижение».

«Мы продолжаем осуществлять задачи, поставленные Губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, по строительству образовательных учреждений. В городе Коломна в 2028 году построим новый воспитательно-образовательный комплекс с детским садом и школой. Это будет единая неразрывная платформа для развития наших детей, в котором для каждого возраста будет свое пространство: для игр, открытий и больших побед», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В составе образовательного комплекса разместятся школа на 1100 мест и детский сад на 200 мест. Помимо учебных классов в многофункциональном образовательном комплексе предусмотрены мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок и столовая, блок медицины и библиотечно-информационный центр. В блоке детского сада, разместятся групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами.

На прилегающей территории образовательного комплекса разместятся благоустроенные зоны для занятий спортом и отдыха, адаптированные для разных возрастных групп, а также зоны озеленения. Рядом с блоком детского сада — игровые площадки и прогулочные зоны, а для школьников — спортивные зоны с турниками и пространство для физкультуры с прорезиненным покрытием.

Завершить все работы и обеспечить ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.