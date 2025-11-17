В Коломне по нацпроекту реконструируют очистные сооружения

Продолжается реконструкция очистных сооружений вблизи поселка Сергиевский в городском округе Коломна. Ключевой объект жилищно-коммунального хозяйства обновляют в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Модернизация очистных позволит обеспечить очистку стоков до уровня предельно допустимых концентраций, соответствующих требованиям для рыбохозяйственных водоемов I категории.

Мощность комплекса вырастет вдвое: с 60 до 130 тыс. куб. м в сутки. Обновленные очистные будут обслуживать более 130 тыс. жителей городского округа Коломна. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Реконструкции подлежат все ключевые участки, где происходит очистка стоков. Согласно проекту, обновится система механического обезвоживания осадка, биоочистительные сооружения и оборудование для нейтрализации вредных примесей. На объекте заменят воздушное оборудование на более эффективное, а также установят новый блок дезинфекции и современные фильтры.

Контроль за ходом строительства осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Накануне инспекторы надзорного ведомства проверили объект. Стройготовность достигла 58%, в настоящее время ведутся работы по устройству несущих конструкций и наружных инженерных сетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.