В Коломне планируют капитально отремонтировать мост через реку Северку
Фото - © Фото моста через реку (в Рузском м.о.)/Медиасток Подмосковья
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Северка автодороги «Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» у населенного пункта Северское в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р. Северка у населенного пункта Северское на км 4,450 автодороги Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь в Коломенском районе Московской области».
Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать путепровод длиной 49,9 м, площадь моста — 817,44 кв. м.
Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.
Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.