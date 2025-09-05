Фото - © Фото моста через реку (в Рузском м.о.)/Медиасток Подмосковья

сегодня в 18:29

В Коломне планируют капитально отремонтировать мост через реку Северку

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Северка автодороги «Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» у населенного пункта Северское в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через р. Северка у населенного пункта Северское на км 4,450 автодороги Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь в Коломенском районе Московской области».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать путепровод длиной 49,9 м, площадь моста — 817,44 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.