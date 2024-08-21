В Коломне отреставрируют старинный дом, являющийся объектом культурного наследия
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Выдано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой, трет. четв. XVIII в.» по адресу: город Коломна, переулок Москворецкий, дом № 6. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.
В рамках выданного разрешения планируется проведение исследований конструкций памятника в виде зондажей.
Памятник представляет историко-архитектурную ценность, как один из немногих сохранившихся образцов дорегулярной жилой застройки Коломны. Его простейшая планировка с сенями на поперечной оси восходит к образцам конца XVII — начала XVIII вв., внешняя архитектура с чертами барокко находит аналоги в коломенском строительстве 1760-х гг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.