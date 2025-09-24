В Коломне обсудили будущий внешний вид фасада молодежного центра «Горизонт»

Жители и эксперты обсудили будущий внешний вид фасада молодежного центра «Горизонт», расположенного в самом центре Коломны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мозаичное панно, украшавшее здание более 40 лет, сейчас находится в аварийном состоянии и, по заключению экспертов, реставрации не подлежит. На встрече, которая состоялась в администрации городского округа, неравнодушные коломенцы, а также участники архитектурно-художественного и общественных советов, члены Союза художников-мозаичистов высказывали свое мнение о том, каким должен быть фасад молодежного центра.

Сейчас на территории у «Горизонта» завершаются работы по благоустройству. Совсем скоро здесь появится еще одно современное общественное пространство с ландшафтным садом, новым освещением, тротуарами и скамейками.

Вслед за этим перемены коснутся и самого здания. С 1980 года одну из его стен украшала мозаика, созданная в честь юбилея Куликовской битвы. Ее авторы запечатлели Дмитрия Донского, держащего в руках меч, на котором было написано: «Слава сынам России!». Летящие черные вороны обозначали врагов, а русские витязи — защитников родной земли. В настоящее время произведение находится в аварийном состоянии, утрачено более чем наполовину и небезопасно для окружающих.

«Молодежный центр „Горизонт“ был построен почти полвека назад, в связи с этим администрация приняла решение вдохнуть в него новую жизнь. До юбилея 850-летия Коломны мы хотим осуществить внешнее преображение здания, возможно, и внутренних помещений тоже», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Участники встречи предлагали разные идеи: от создания на месте мозаичного панно яркого мурала до масштабных фресок. Большинство присутствующих высказались за ремонт фасада с использованием архитектурной подсветки — без муралов и мозаики, с учетом сложившегося архитектурного ансамбля. Теперь специалистам предстоит разработать проект по оформлению фасада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.