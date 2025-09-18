В Коломне объявлен конкурс на строительство воспитательно-образовательного комплекса

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 1 100 мест и детского сада на 200 мест в городском округе Коломна Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Воспитательно-образовательный комплекс в составе СОШ на 1100 мест и ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Добролюбова».

Планируется в рамках проведения закупки строительство объекта капитального строительства, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые отвечают современным технологиям и направлены на создание безопасной и комфортной среды.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября 2026 года.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом», — подчеркнул губернатор.