сегодня в 15:48

В Коломне объявлен конкурс на капитальный ремонт реабилитационного центра

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту центра социального обслуживания и реабилитации в Коломне, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«После определения подрядчика начнется подготовка к ремонтным работам в комплексном центре соцобслуживания и реабилитации «Коломенский», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», реабилитационный центр по адресу: Московская область, г. Коломна, Окский пр-т, д. 27А». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 4 480,3 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

