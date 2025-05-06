В Коломне объявлен конкурс на благоустройство сквера

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера в центре города Коломна городского округа Коломна. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству сквера «имени Героя Советского Союза С. Г. Горшкова». Объект расположен в районе улиц Гражданская и Коломенская. Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,65 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.