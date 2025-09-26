В Коломне началось строительство нового учебного корпуса для школы № 14

Новый школьный корпус на улице Шилова будет рассчитан на 400 учеников. Подрядчик вышел на площадку и приступил к устройству котлована, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«Четырехэтажное учебное здание построят с учетом современных стандартов и потребностей учащихся», — уточнил А. Туровский.

По его словам, внутри корпуса разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты и рекреации для общения и отдыха на переменах, будет оборудован спортивный и актовый залы. Кроме того, в нем обустроят медиатеку, мастерские.

На прилегающей территории появится школьный стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки.

С существующим корпусом новое здание свяжет теплый переход.

Благодаря программе капремонта, в 2025 году было обновлено основное здание школы № 14. После ввода нового корпуса в центре Коломны появится современный образовательный комплекс для более 1,5 тысяч учеников.

Завершить все работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.