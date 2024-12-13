В Коломне начали капремонт школы № 14 в рамках народной программы ЕР

В рамках народной программы партии «Единая Россия» в Коломне приступили к капитальному ремонту школы № 14, одного из крупнейших образовательных учреждений в городе. Оно было построено в 1979 году, и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции партии «Единая Россия» Сергея Орлова.

Партия «Единая Россия» вместе с Минпросвещения реализует программу капитального ремонта образовательных учреждений. Программа была инициирована президентом страны в 2021 году.

В общем федеральном списке — 3 210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов.

По итогам выполнения программы капремонта и строительства школ Московская область вошла в число лидеров. В 2024 году было обновлено 40 зданий школ и больше 20 детских садов, построено 39 новых учебных заведений на 38 тыс. мест и 26 детских садов на 6 тыс. мест.

«Капитальный ремонт образовательных учреждений — это важная инициатива, которая направлена на улучшение условий обучения для наших детей. Мы все понимаем, что качество образования невозможно без качественной инфраструктуры. Я уверен, что обновление школы № 14 в Коломне станет серьезным шагом в этом направлении. Наша задача — создать современные и комфортные условия для учебы, и мы будем продолжать работать над этим», — отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Орлов.

В настоящий момент в здании ведутся работы по демонтажу, а также ремонт кровли. Следующий этап — замена коммуникаций и отделочные работы.

К 1 сентября 2025 года строители планируют завершить ремонт учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.