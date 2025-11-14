В Коломне ликвидировали аварийное здание склада

В селе Старое Бобренево, на улице Красная рядом с домом № 16, был выявлен нежилой объект, находившийся в аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное кирпичное здание общей площадью порядка 200 квадратных метров ранее использовалось как склад. Строение располагалось в окружении жилой застройки, вблизи объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Бобренева монастыря, XVII–XVIII вв.». Постройка продолжительное время не эксплуатировалась и начала разрушаться, кроме того, серьезно пострадала во время пожара.

Через портал «Добродел» поступали многочисленные обращения граждан о необходимости сноса аварийного объекта и приведения в надлежащее состояние прилегающей территории.

В результате, здание признали безхозяйным и, установив его аварийное состояние по итогам проведения обследования технических конструкций, подлежащим сносу. Демонтаж и расчистка земельного участка от строительного мусора были проведены в конце октября текущего года силами администрации городского округа Коломна.

Освободившаяся территория будет благоустроена.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 366 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 233 объекта, что составляет 64% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.