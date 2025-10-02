В Коломне капитально отремонтируют учебный корпус школы № 14

сегодня в 18:29

На улице Зайцева, 11, городского округа Коломна проведут капитальный ремонт учебного корпуса № 8 средней школы № 14. Ремонт в школе проведет ООО «Воздвижение», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по капитальному ремонту будут осуществляться в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В школе обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.