сегодня в 13:41

В Коломне капитально отремонтируют хозкорпус областного хосписа для детей

В округе Коломна капитально отремонтируют хозяйственный корпус детского областного хосписа. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту хозяйственного корпуса ГБУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)» в городском округе Коломна», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)», хозяйственный корпус».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать одноэтажное здание 1977 года постройки общей площадью — 322,6 кв. метров.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.