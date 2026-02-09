В Клину завершили демонтаж в лицее № 10 на Бородинском проезде

В лицее № 10 имени Д. И. Менделеева на Бородинском проезде в Клину завершили демонтаж внутренних конструкций в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Клин продолжается капитальный ремонт лицея № 10 имени Д. И. Менделеева. Подрядная организация завершила демонтаж внутренних конструкций здания на Бородинском проезде, 23. Сейчас ведется подготовка к штукатурке стен и монтажу инженерных сетей.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На объекте задействовано 20 специалистов и 2 единицы техники.

По техническому заданию в учебном корпусе 1962 года постройки площадью 4 134 квадратных метра проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, заменят все окна и двери, выполнят внутреннюю отделку и благоустроят территорию. Также полностью обновят инженерные коммуникации, включая трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения. В классы, пищеблок, спортивный и актовый залы поставят новую мебель и оборудование.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.