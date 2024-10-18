В Клину завершен снос аварийного жилого дома

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в городском округе Клин, в поселке Туркмен, на улице Южная был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 2а, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный жилой дом общей площадью порядка 135 квадратных метров был построен в 1961 году. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2021 гг.». После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. В конце сентября текущего года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 253 объекта незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 180 объектов, что составляет 71% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.