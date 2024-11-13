В Клину завершен ремонт 130 подъездов по губернаторской программе

«В этом доме производились работы по капитальному ремонту подъездов по программе губернатора Андрея Воробьева. Как и положено, отремонтирована входная группа, проведена замена вторых дверей, замена плитки, замена почтовых ящиков и изоляция труб отопления при входе в подъезд», — сказал начальник РЭУ-4 Вячеслав Бышкин.

На этажах установили новые светильники, а на входе — современный осветительный прибор с датчиком на движение. Цвет краски для стен определили сами жители. Вместо типичного зеленого и темно-синего выбрали приятный для глаза тон.

«Мне все очень нравится. И как сделали все хорошо, и как убрали. Подъезд стал золотым. Ну, а не как будет дальше — зависит теперь от жильцов», — поделилась жительница одного из домов Ольга Привалова.

Также по просьбам жителей установили поручни вдоль стен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.