В Клину завершается капительный ремонт школы на улице Дзержинского

В новом учебном году три клинские школы встретят своих учеников обновленными. В их числе и старейшее учебное заведение округа — отделение лицея имени Дмитрия Менделеева на улице Дзержинского, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень на будущей беговой дорожке. В центре разместят баскетбольную площадку. На противоположной стороне уже приступили к обустройству детской игровой зоны. Здесь дети смогут с пользой провести время на открытом воздухе.

«На объекте работают 63 человека. Фасад готов под 90%. Остались последние штрихи — сделать цоколь. Лестничные площадки уже готовы. Идет покраска стен. Подготовка под линолеум. Материал весь на месте, на этой неделе собираемся стелить линолеум» — отметил представитель подрядчика Арсен Харазян.

Строители уже заменили инженерные коммуникации. Системы водоснабжения, отопления, электрика — все новое. Старейшая школа округа теперь будет отвечать современным стандартам. Например, появятся дополнительные санузлы, буфет, игротека, музыкальный зал.

Завершить все работы обещают до 15 августа.

Модернизация учебного заведения проходит по поручению президента в рамках государственной программы «Развитие образования». Всего же, в этом году в городском округе Клин обновят четыре образовательных учреждения: три школы и один детский сад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.