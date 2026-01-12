В Клину возобновили строительство спортшколы олимпийского резерва после праздников

В Клину 12 января подрядчик возобновил работы на стройплощадке спортшколы олимпийского резерва имени М.В. Трефилова после новогодних праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

12 января в Клину подрядчик приступил к расчистке территории спортшколы олимпийского резерва имени М.В. Трефилова от снега. После завершения этих работ специалисты продолжат армирование и бетонирование вертикальных и горизонтальных конструкций каркаса здания.

Обновленный спортивный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров будет включать легкоатлетический манеж, универсальный игровой зал, специализированный зал для художественной гимнастики, тренажерный зал, тир и комнаты для временного проживания спортсменов из других городов. Комплекс рассчитан на проведение тренировок и соревнований различного уровня.

Более 2,5 тысячи юных спортсменов ждут завершения строительства, поскольку сейчас они временно занимаются на других площадках. В конце прошлого года губернатор Андрей Воробьев поручил подрядчику ускорить темпы работ, чтобы сдать объект к сентябрю 2026 года. На стройплощадке задействованы 27 человек и два башенных крана. Строители планируют уложиться в обозначенные сроки и обеспечить высокое качество работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.