В Клину в микрорайоне Майданово начался ремонт фасада по региональной программе

Фасад на доме № 4 кор. 1 в мкр. Майданово демонтируют. Это вынужденная мера, так как после сдачи застройщиком многоэтажки под заселение в конце 2019 году, у жильцов начались проблемы. Застройщик допустил технологические нарушения и фасадное покрытие стало разрушаться изнутри, утеплитель отходил от крепежа, образовались межплиточные щели и в квартирах стало холодно, появился грибок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

После жалоб жителей клинская администрация добилась включения дома в региональную программу капитального ремонта в приоритетном порядке. От фонда капремонта была проведена экспертиза, фасад дома был признан некачественным. Работы по замене наружных конструкций делегировали клинской компании.

«Будет произведен весь демонтаж вентиляционного фасада вместе с плиткой, заделаны стыки, утеплены швы, проведена герметизация. После чего будет проведено утепление и отделка уже по системе Термоленд. По данным стройкомпании, на фасаде здания вместо старого утеплителя будет уложена жесткая минеральная вата, поверх ее сендвич-панели», — рассказал главный инженер ООО «Лидер — Строй» Иван Фидоринов.

Строители говорят, что монтаж нового фасада площадью около 10 тыс. кв. м завершится ориентировочно в первом квартале 2026 года. Энергосбережение дома будет соответствовать классу А.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.