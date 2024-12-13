сегодня в 14:25

В Клину в 2025 году откроют обновленную спортивную школу имени Трефилова

В Клину с нетерпением ждут, когда будет запущена в строй спортивная школа им. М. В. Трефилова. Это вопрос особой важности для тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Сретинского.

Этот наказ был одним из самых частых при сборе предложений в «Народную программу» партии.

Сегодня на объекте ведется целый спектр работ по реконструкции. Устройством фундамента занимается 30 рабочих, задействовано 10 единиц техники. Площадь здания составляет 11 379 кв. метров.

Со временем здесь будут легкоатлетический манеж с трибунами, бассейн, спортивный и тренажерный залы, большой административный корпус, появится благоустройство и теннисные корты.

«Наказы избирателей — основа «Народной программы» нашей партии. Предложения, нужды, запросы жителей — это наши направления работы. Школа олимпийского резерва — стратегический объект. Это физическое развитие, воспитание, победы и достижения нашего младшего поколения, это залог здоровья наших детей», — рассказал депутат Мособлдумы Сергей Сретинский.

Работы по реконструкции школы планируют закончить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.