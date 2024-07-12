В Клину стадион «Химик» полностью обновят по Губернаторской программе

Модернизация старейшего стадиона Клина в микрорайоне Майданово ведется в рамках Федерального проекта «Спорт — норма жизни» и госпрограммы Московской области «Спорт Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Работы стартовали в конце июня. На данный момент завершена планировка поля с беговыми дорожками. Сейчас ведутся работы по демонтажу старой и монтажу новой дренажной системы.

«Проект долгожданный. Это большая радость для всех любителей спорта и здорового образ жизни в Клину. Здесь будет новое искусственное покрытие футбольного поля с беговыми дорожками, сектора для прыжков в длину. Новое освещение, две спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола, площадка для сдачи норм ГТО.

Здесь установят новое информационное табло. А для удобства спортсменов построят две теплые раздевалки. Красиво. Комфортно. Современно», — рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она напомнила, что стадион «Химик» в Клину был построен в 1935 году. Муниципалитет не оставлял его без внимания и работы по его содержанию проводились регулярно. Но и востребованность стадиона у клинчан высокая. А новые стандарты проведения соревнований требуют новых условий. Завершить модернизацию планируется в сентябре.

Несмотря на масштабные работы, спорткомплекс, бассейн и теннисные корты на территории стадиона продолжают работать в обычном режиме.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.