В Клину собственное жилье получат еще двое сирот

Глава городского округа Клин Алена Сокольская вручила жилищные сертификаты еще двум ребятам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Егор П. и Кристина С. учатся в Колледже «Подмосковье», где приобретают востребованные в современном мире специальности.

А сейчас, во время каникул, приобретают опыт работы по специальности и зарабатывают первые деньги.

Жилищный сертификат дает ребятам возможность приобрести жилье в любом округе Подмосковья, но ребята сказали, что точно хотят продолжить жить в Клину.

«Очень позитивные, целеустремленные и уже самостоятельные ребята! Я уверена, что все у них в жизни сложится успешно. В добрый путь, молодежь! Поздравляю вас с началом большого пути!», — поздравила ребят глава городского округа Клин Алена Сокольская.

С начала 2024 года в городском округе Клин сертификаты были вручены 7 ребятам, а до конца года жильем будут обеспечены 19 сирот.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.