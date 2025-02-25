В Клину сносят аварийные строения

Коммунальная служба «Чистый город» продолжает работы в округе по сносу ветхих зданий и незаконных сооружений. Сейчас демонтируют аварийные многоквартирные дома в городке Клин-9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Принято решение их демонтировать. В понедельник мы начали работу на этом объекте. Дом двухэтажный, двухподъездный. На сегодняшний день подходим к завершению. И на следующей неделе приступим к демонтажу следующего объекта», — рассказал директор МАУ «Чистый город» Григорий Рыжичкин.

Самосвалы вывозят строительный мусор на специальный полигон, а мелкий бой пригодится в хозяйстве, он будет использоваться для посыпки дорог. Жители замечают положительные перемены в родном городке.

«Мало того, что они старые. Они ведь еще и опасные. Дети играют в зданиях частенько, могут покалечиться. Сейчас все снесут, уберут, будет чисто, будет красиво. И мы будем спокойны за ребятишек. Это все к лучшему делается для нас», — поделился житель городка Клин-9 Валерий Букреев.

Впереди у службы «Чистый город» еще достаточно много объектов для сноса. Это не только ветхие дома, но и незаконные постройки, такие как сараи и гаражи.

В 2024 году в городском округе Клин снесено 25 самовольных, аварийных или недостроенных объектов, приведено в нормативное состояние 23 объекта.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.