В Клину снесли полуразрушенное здание бывшей аптеки

В городе Клин, на улице Лысенко был выявлен и снесен аварийный объект — нежилое здание, в котором ранее располагалась аптека. Демонтаж был проведен в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажное здание аптеки было построено в 70-х годах прошлого века.Строение площадью порядка 60 квадратных метров располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки. Со временем снизилась прочность и надежность строительных конструкций, сооружение утратило эксплуатационную пригодность и было заброшено. Полуразрушенный объект был внесен в список для ликвидации и снесен силами администрации городского округа Клин в текущем месяце.

На сегодняшний день участок освобожден от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 283 объекта незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 216 объектов, что составляет 76% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача – соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», – уточнил Воробьев.