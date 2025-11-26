В Клину снесли 17 нестационарных торговых объектов

В Клину снесли павильоны на Привокзальной площади. Собственник земельного участка, находящегося в частной собственности, самостоятельно провел демонтаж принадлежащих ему нестационарных торговых объектов, внешний вид которых давно не соответствовал правилам благоустройства, утвержденным на территории городского округа Клин и вызывал справедливые нарекания клинчан и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ужасные палатки, как будто из «лихих 90-х». То ли блинная, то ли шаурмичная. Не знаю ни одного нормального человека, который бы рискнул купить там еду, без риска для здоровья, конечно», — поделился мнением клинчанин Александр С.

Он стал свидетелем демонтажа нестационарных торговых объектов.

С начала 2025 года на территории округа Клин было демонтировано 17 нестационарных объектов. 9 из них находились на муниципальной земле, 8 — на частной.

«Стоит отметить, что все НТО, находящиеся на частной земле, собственники демонтировали сами. Там, где незаконный объект находился на земле муниципальной, работы проводились силами муниципалитета», — отметила начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа Клин Елена Курицина.

Она уточнила, что все запланированные на 2025 год работы по демонтажу несоответствующих нормативам НТО завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.