В Клину реконструируют спортшколу олимпийского резерва

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сегодня в 18:53

Реконструкция старейшей спортивной школы олимпийского резерва продолжается в Клину. Строительная готовность объекта составляет 56%, работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке ежедневно задействованы 84 человека и три единицы техники. Завершено устройство монолитного железобетонного и металлического каркаса. Строители приступили к кровельным и фасадным работам на основном здании и корпусе бассейна.

Параллельно ведется монтаж внутренних инженерных сетей: вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения, канализации и слаботочных систем. Обустроен вентилируемый фасад здания управления образования, которое получит новую крышу, общую с реконструируемой спортшколой.

Перед зданием оборудуют локальные очистные сооружения и резервуары для пожаротушения. Также предусмотрены строительство новой котельной и дополнительной парковки.

«Рисков в реализации контракта по реконструкции спортшколы нет», — пояснил руководитель проекта подрядной организации АСГ «ТехноСтрой» Юрий Лупанов.

По его словам, после завершения работ объект станет одним из крупнейших спортивных сооружений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.