В Клину реализован самый дешевый участок на торгах Подмосковья

В городском округе Клин на прошлой неделе был реализован самый бюджетный земельный участок на аукционе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 26 по 30 января 2026 года в Московской области прошло 73 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самый дешевый участок был сдан в аренду в городском округе Клин. Земельный участок площадью 5,6 сотки, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, расположен в деревне Иевлево.

В аукционе участвовали два претендента. Итоговая годовая арендная плата увеличилась незначительно и составила 57 269,52 рубля. Комитет по конкурентной политике Московской области отмечает, что случаи минимального повышения стартовой цены на торгах фиксируются каждую неделю, особенно для участков, находящихся более чем в 100 км от Москвы.

С начала 2026 года в городском округе Клин через аукционы в аренду передано два земельных участка, еще три участка были проданы в собственность. Актуальные лоты и информацию о торгах можно найти на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ и в телеграм-канале комитета.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.