В Клину продолжается снос аварийных строений

В городском округе Клин продолжается активная работа по сносу ветхих, аварийных и незаконно установленных объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Техника и специалисты МАУ «Чистый город» приступили к ликвидации здания бывшего клуба в деревне Захарово городского округа Клин. Оно было построено в 1969 году. В здании изначально не было ни канализации, ни централизованного водопровода. Когда-то это было здание бригадного дома при колхозе, которое уже значительно позже приспособили под социальный объект.

Специалистам потребуется порядка недели, чтобы снести здание, вывезти строительный мусор и привести площадку в порядок.

На старте работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного строительства в городском округе Клин было выявлено 272 объекта, из них за период с 2018 года снесли — 161, достроили и привели в соответствие — 46.

На сегодняшний день в муниципалитете в работе 65 объектов, план на текущий 2025 год снести и привести в соответствие порядка 30 аварийных и недостроенных объектов.

Прямо сейчас в центре Клина сносится знаковых для города объект — недостроенный ТРЦ на месте бывшего кинотеатра «Мир».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.