В Клину продолжается реставрация собора на центральной площади

Храм Святой Живоначальной Троицы 1836 года постройки на главной, Соборной площади Клина реставрируют за счет средств меценатов и пожертвований прихожан. Троицкий собор преображается не только снаружи. Внутри все стены уже оштукатурены и покрашены. Как снимут строительные леса, начнется укладка каменных полов. Снаружи идет монтаж белокаменного цоколя, этот процесс трудоемкий, но придает зданию фундаментальную красоту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также необходимо установить три массивные двери, одна из них уже изготовлена. Красоту собора сегодня можно оценить, разглядывая церковь издали. Кстати, покрытие куполов уже выполнено полностью.

«Центральный купол сделали позолоченным, прямо скажем вопреки проектному решению, потому что это было бы несерьезно на таком прекрасном соборе иметь серый купол с маленьким крестиком и, конечно, на его фоне хочется тоже позолотить остальные, но мы это оставим это следующим поколениям, которое это могут сделать без особых проблем», — рассказал протоиерей Олег Денисюк.

Отец Олег отмечает, что и ему и многим прихожанам нравится сегодняшний цвет фасада Собора. Кстати, какими стены были до Революции доподлинно неизвестно, так как сохранились только черно-белые фотографии.

Внешнюю отделку фасада планируется завершить к осени. А зимой можно будет уже вплотную заняться внутренней, и непосредственно алтарной частью. Всем, кто желает помочь в реконструкции храма — реквизиты указаны на сайте Троицкого собора

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священнослужителями и прихожанами храмов Зарайского кремля.

Он выразил благодарность за все, что делает церковь для бойцов, участвующих в СВО, и их близких, а также для тех, кто нуждается в заботе.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.