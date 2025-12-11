В Клину продолжается капремонт корпуса лицея № 10 им Менделеева

Работы на объекте идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

По техзаданию в учебном корпусе 1962 года постройки, площадью 4 134 квадратных метра, проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. Также заменят все инженерные коммуникаций — трубы, электропроводку, датчики пожарного оповещения. Новую мебель и оборудование поставят в классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.