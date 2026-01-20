В Клину продолжается капитальный ремонт школы на Бородинском проезде

Капитальный ремонт здания школы 1962 года постройки на Бородинском проезде в Клину стартовал в ноябре и идет по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В третьем отделении Лицея имени Д.И. Менделеева в Клину с середины ноября ведется капитальный ремонт по государственной программе «Модернизация школьных систем образования». На всех трех этажах здания площадью более 4,1 тысячи квадратных метров завершены демонтаж перегородок, напольного покрытия и штукатурки.

Сейчас на объекте работают около 20 специалистов. Основная задача на текущем этапе — зачистить стены для подготовки к отделочным работам. В феврале, после получения архитектурного решения от проектировщиков, начнется монтаж электросетей и водоснабжения. Установку системы отопления планируют провести в апреле, после завершения отопительного сезона.

Руководитель проекта Алексей Шмелев отметил, что после ремонта школа станет современной и яркой, а инженерные системы и оснащение классов будут полностью обновлены. Руководство строительного проекта подчеркивает, что работы идут по плану без задержек. На время ремонта ученики переведены в другие отделения образовательного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.